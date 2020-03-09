MSB: 18 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.