MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'Lİ terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.