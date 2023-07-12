MSB: 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu
Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" dendi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristinin, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.