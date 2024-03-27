MSB: 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu
Giriş: 27.03.2024 - 19:07 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:07
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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