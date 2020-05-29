Dünyada 3.5 milyon, Türkiye’de ise 70 bin kişi etkileyen MS hastalığı, koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu açısından ekstra bir risk oluşturmuyor. Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Melih Tütüncü, "Herkes için risk ne ise MS hastaları için de aynı. MS içinde kullanılan ilaçlarda büyük oranda Covid-19 enfeksiyonu riskini artırmıyor dolayısıyla bu süreçte hiçbir hastamızın tedavisini kesmedik ve devam ettirdik. İlaçların kesilmesi MS için risk oluşturmakta ve hastaların atak geçirmelerini neden olmaktadır. MS hastalarımızdan Covid-19’a yakalanan hastalarımız oldu ve çoğu da tedaviler ile hiçbir sorun olmadan düzeldi" dedi.
MS HASTALARI COVID-19 SÜRECİNDE TEDAVİLERİNE DEVAM ETMELİ
Covid-19 sürecinde MS hastaları neler yapmalı, nelerden uzak durmalı sorusuna Prof. Dr. Tütüncü, "MS hastalarımız bu süreçte tedavilerine devam etmeli, doktorları aksini söylemediği sürece ilaçlarını kullanmalılar. Sağlıklı beslenmeli ve düzenli egzersizlerine devam etmeliler. Herkes için geçerli bir kural olan maskeyi takmalılar, sosyal mesafeye dikkat etmeliler ve ellerini sık sık yıkamalılar" diye konuştu.
"BESLENMEYLE MS'İ YENEMEZSİNİZ"
MS hastalarına önerilerde bulunan Tütüncü, "MS hastalığı ile ilgili birçok yanlış bilgi var. MS’in bulaşıcı olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Stresten kaynaklandığı söyleniyor ama stres hayatın içerisinde her zaman var. Stressiz hayat mümkün değil, biz hastalarımızdan hayatlarını değiştirmelerini istemiyoruz. Hastalarımıza ‘Hayatta hedefiniz ne ise onun peşinde koşmaya devam edin’ diyoruz. Güneşe çıkılmaması lazım deniliyor oysa tam tersi D vitamini almak için güneş görmek gerekiyor. Burada güneşle ısıyı ayırt etmek gerekiyor. Isı MS hastalarında bazen yalancı atakların tekrar hissedilmesine sebep olabiliyor. Hastaya 'Güneşlenin ama süresine dikkat edin diyoruz.' Bitkisel tedaviler ve alternatif tedavileri hastalarımız hep soruyorlar. Beslenmeyle MS’i yenemezsiniz. Çeşitli bitkilerin iyi geldiği iddiası doğru değildir. Sağlıklı beslenme yani herkes için geçerli olan Akdeniz mutfağı beslenme tarzı öneriyoruz. Tuzu az diyet öneriyoruz. Tuz, inflamasyonu tetikleyebiliyor. Sigaradan uzak durulması gerekiyor. Sigara hasta bir atak geçirecekse onu yüzde 50 oranında öne çekiyor. MS’te kullanılan tedavilerin etkisini azaltıyor ve MS'in kötü seyretmesine yol açabiliyor" dedi.
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