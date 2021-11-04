Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz hatırlatma aşısı çağrısı gündemde. Koronavirüs aşısı olarak 2 doz Biontech aşısı olanlar 3. dozu ne zaman yaptıracağını araştırıyor.
BİONTECH'TE 3. DOZ AŞI NE ZAMAN?
Bugünden itibaren BioNTech aşısı olanlara risk gruplarına göre 3. doz uygulanmaya başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" açıklamasında bulundu.
BİONTECH 3. DOZ KİMLERE VURULACAK?
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısında önemli kararlar aldıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar,
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar,
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı."
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MRNA NE DEMEK?
Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.
MRNA AŞISI NEDİR?
mRNA Aşıları; Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA’sını içeren aşılardır.
(COMIRNATY- Pfizer Biontech mRNA aşısı, Moderna mRNA aşısı gibi)
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