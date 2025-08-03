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        Haberler Kültür-Sanat Mr. Dosso Dossi'den Hakkari'de klip

        Mr. Dosso Dossi'den Hakkari'de klip

        Bir zamanlar adı anılınca akla terör gelen Hakkari'nin dağları bu kez bir klibe set oldu. Mr. Dosso Dossi olarak bilinen ünlü işadamı ve sanatçı Hikmet Eraslan, Hakkarili dengbejlerle bölgenin eşsiz doğasını müzikle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 18:50 Güncelleme: 03.08.2025 - 19:13
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        Mr. Dosso Dossi'den Hakkari'de klip
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        Mr. Dosso Dossi olarak bilinen ünlü işadamı ve sanatçı Hikmet Eraslan, Hakkarili dengbejlerle Hakkkari dağlarının eşsiz doğasında klip çekti.

        Hakkkari Valiliğinin davetiyle çekilen klip ile yüzyıllardır erimeyen buzullarla kaplı muhteşem doğa, yerel müzik eşliğinde sergilendi.

        Öte yandan bir zamanlar terörle anılan bölgede huzurun gelmesi ile turizm ve sanat faaliyetlerinin artışı da dikkat çekiyor.

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