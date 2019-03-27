Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 27 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 27 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 8 - 25 - 30 - 33 + 13

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MPİ 20 MART (GEÇEN HAFTA) ŞANS TOPU SONUÇLARI: 2 - 12 - 28 - 32 - 34 + 2

Şans Topu oyununun 927'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 5 kişi, 137 bin 527 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 912 lira, 4 artı 1 bilen 235 kişi 292 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 640 kişi 34 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 336 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 712 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 311 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 164 bin 748 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Karacabey, Erzurum'un Yakutiye, Ordu'nun Fatsa, İstanbul'un Eyüpsultan ve Kartal ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 292 bin 127 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 913 bin 184 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 361 lira 63 kuruş aktarıldı.