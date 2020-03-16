İşte kazandıran rakamlar

16 MART 2020
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MPİ On Numara sonuçları 16 Mart 2020! Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu hafta 919. kez gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. On Numara'da en son geçen hafta 10 bilen 3 talihli, kişi başına 203 bin liralık ikramiye kazanmıştı. İşte 16 Mart On Numara çekiliş sonuçları

16.03.2020 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştirdiği 919. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte On Numara'ya dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI: 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi Pazartesi akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre kazandıran rakamlar 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78 olarak belirlendi. Bu sonuçlara göre 10 bilen 3 talihli kişi başı 281 bin liralık ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri şöyle: 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / EFELER - MERSİN / TOROSLAR

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:281.892,55 TL
9 bilen kişi sayısı :98Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.836,05 TL
8 bilen kişi sayısı :1.966Kişi başına düşen ikramiye tutarı:191,15 TL
7 bilen kişi sayısı :20.158Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,60 TL 
6 bilen kişi sayısı :125.391Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :207.575Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,45 TL

9 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU BİLET SORGULAMA

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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