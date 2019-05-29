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MPİ Milli Piyango sonuçları 29 Mayıs! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - sıralı tam liste tıkla

Milli Piyango 29 Mayıs 2019 çekiliş sonuçları, MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda ayda 3 kere gerçekleştiriliyor. Peki Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? İşte 29 Mayıs Milli Piyango sorgulama sayfası...

29.05.2019 - 13:01 | Güncelleme: Gündem
Milli Piyango

29 Mayıs  Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alacak. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 29 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 MAYIS 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

559850

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

020423 136718 162383 217698 259204 260623

375750 413061 441886 598376

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

01501 03347 07654 17511 21651 31568

40116 47163 51694 59132 67698 70032

73452 73801 74824 75261 76202 81725

88663 94483

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

1102 1435 1910 3240 3505 3624

4153 4654 5040 5527 7016 7537

8125 8335 9814

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

116 119 158 298 407 427

535 701 810 850

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

20 39 51 57 63 80

91 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

059850 159850 259850 359850 459850 509850

519850 529850 539850 549850 550850 551850

552850 553850 554850 555850 556850 557850

558850 559050 559150 559250 559350 559450

559550 559650 559750 559800 559810 559820

559830 559840 559851 559852 559853 559854

559855 559856 559857 559858 559859 559860

559870 559880 559890 559950 569850 579850

589850 599850

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