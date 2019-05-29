30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alacak. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 29 MAYIS
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 MAYIS 2019
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
559850
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
020423 136718 162383 217698 259204 260623
375750 413061 441886 598376
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
01501 03347 07654 17511 21651 31568
40116 47163 51694 59132 67698 70032
73452 73801 74824 75261 76202 81725
88663 94483
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
1102 1435 1910 3240 3505 3624
4153 4654 5040 5527 7016 7537
8125 8335 9814
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
116 119 158 298 407 427
535 701 810 850
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
20 39 51 57 63 80
91 94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
059850 159850 259850 359850 459850 509850
519850 529850 539850 549850 550850 551850
552850 553850 554850 555850 556850 557850
558850 559050 559150 559250 559350 559450
559550 559650 559750 559800 559810 559820
559830 559840 559851 559852 559853 559854
559855 559856 559857 559858 559859 559860
559870 559880 559890 559950 569850 579850
589850 599850
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