Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 4 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 5 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 6 - 15 - 18 - 21 - 24 + 7

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 841.898,35 TL 5 bilen kişi sayısı : 21 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.880,25 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 261 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 416,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.839 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 47,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.186 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 80.636 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 61.532 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,85 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 209.582 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL



ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 28 AĞUSTOS: 01 - 15 - 24 - 32 - 33 + 04

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: SAKARYA / ADAPAZARI

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 16

4+1 bilen kişi sayısı : 167

4 bilen kişi sayısı : 2.243

3+1 bilen kişi sayısı : 5.082

3 bilen kişi sayısı : 69.285

2+1 bilen kişi sayısı : 50.169

1+1 bilen kişi sayısı : 175.217



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 842.112,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.093,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 650,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 60,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL