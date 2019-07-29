On Numara 1 Temmuz sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 886. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçen hafta 10 bilen 1 kişi 343.499,65 liranın sahibi oldu. 9 bilen 82 kişi bin 2 bin lira aldı. İşte, MPİ 29 Temmuz çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 29 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI 22 TEMMUZ 2019

0 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 89

8 bilen kişi sayısı : 1.594

7 bilen kişi sayısı : 17.065

6 bilen kişi sayısı : 111.041

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 173.868

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 164.112,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.459,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 137,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL