27 AĞUSTOS 2019
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MPİ 26 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara 26 Ağustos çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 26 Ağustos tarihli 890. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara 26 Ağustos çekilişinde büyük ikramiye tutarı olan 344,571,06 TL altı numaraya isabet etti. İşte, MPİ 26 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

27.08.2019 - 10:01 | Güncelleme: Yaşam
On Numara

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 105 kişi 2 bin 188 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 983 kişi 115 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 237 kişi 21 lira 65'şer kuruş, 6 bilen 124 bin 56 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 554 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponlardan 2'sinin Adana'nın Seyhan, diğer 2'sinin Ankara'nın Altındağ ilçelerinden diğerlerinin de Denizli'nin Merkezefendi, Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 297 bin 123 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 616 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 471 lira 88 kuruş aktarıldı.

MPİ 26 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 18 - 23 - 27 - 35 - 36 - 38 - 42 - 44 - 47 - 62 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 77 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - ADANA / SEYHAN - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ÇANKAYA - DENİZLİ / MERKEZEFENDİ

10 bilen kişi sayısı :6Kişi başına düşen ikramiye tutarı:57.428,60 TL
9 bilen kişi sayısı :105Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.188,15 TL
8 bilen kişi sayısı :1.983Kişi başına düşen ikramiye tutarı:115,90 TL
7 bilen kişi sayısı :20.237Kişi başına düşen ikramiye tutarı:21,65 TL
6 bilen kişi sayısı :124.056Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,70 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

180.554

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,30 TL


ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI 19 AĞUSTOS 2019: 3 - 7 - 10 - 12 - 17 - 20 - 22 - 26 - 28 - 35 - 38 - 42 - 45 - 49 - 50 - 61 - 62 - 70 - 72 - 74 - 77 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYOĞLU - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:172.444,25 TL
9 bilen kişi sayısı :167Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.377,55 TL
8 bilen kişi sayısı :2.575Kişi başına düşen ikramiye tutarı:89,50 TL
7 bilen kişi sayısı :23.760Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,45 TL
6 bilen kişi sayısı :125.368Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,70 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

176.601

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,35 TL

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