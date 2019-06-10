On Numara 3 Haziran sonuçları belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılacak 879. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklanacak. İşte, MPİ 10 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 10 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Haizran çekilişi bu akşam saat 21.15'te yapılacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 3 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI: 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 13 - 16 - 21 - 29 - 31 - 33 - 34 - 43 - 50 - 53 - 54 - 59 - 65 - 66 - 67 - 70 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / GEMLİK - MERSİN / SİLİFKE