On Numara 2 Eylül sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 891. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçen hafta 10 bilen tek kişi 343 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 137 kişi bin 699'ar lira aldı. İşte, MPİ 2 Eylül çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 2 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 26 - 36 - 42 - 44 - 46 - 49 - 59 - 61 - 71 - 72 - 73 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MUĞLA / MARMARİS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, bu akşam Muğla Marmaris'ten 10 bilen 1 talihli 343 bin 57 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 343.057,15 TL 9 bilen kişi sayısı : 137 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.669,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.244 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 102,40 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.944 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 130.028 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 185.751 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

ON NUMARA ŞANS OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 26 AĞUSTOS: 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 18 - 23 - 27 - 35 - 36 - 38 - 42 - 44 - 47 - 62 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 77 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - ADANA / SEYHAN - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ALTINDAĞ - ANKARA / ÇANKAYA - DENİZLİ / MERKEZEFENDİ

10 bilen kişi sayısı : 6

9 bilen kişi sayısı : 105

8 bilen kişi sayısı : 1.983

7 bilen kişi sayısı : 20.237

6 bilen kişi sayısı : 124.056

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 180.554

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 57.428,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.188,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 115,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL