Mozart Okan

Okan Bayülgen, 18'inci yüzyılda yaşayan ve dünya müzik tarihinin dehası olarak gösterilen Wolfgang Amadeus Mozart'ı canlandıracak olan Okan Bayülgen, "Bir döneme damgasını vuran, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdıran, efsane bir müzisyeni canlandırmak inanılmaz heyecan verici" dedi.

Wolfgang Amadeus Mozart (Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) 1756 - 1791

Klasik Batı Müziği'nde Klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biri. Yapıtları, senfonileri, konçertoları, oda orkestralarını, piyanoyu, operayı ve korolu müzikleri etkilemiştir.

Mozart'ın eserlerinden biri de 'Türk Marşı'dır.

Mozart, Avrupalı bestekârların en popülerlerindendir ve birçok eseri standart konser repertuvarlarında kullanılır. Günümüzde müzik tarihinin en büyük dehalarından biri olarak kabul görmüştür.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği 'Amadeus'ta Okan Bayülgen'e başrollerde Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ile Özlem Öçalmaz (Costanze) eşlik edecek.