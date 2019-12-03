Mozart'ın büyük aşkı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile 11 Ocak'ta Uniq İstanbul'da prömiyerini gerçekleştirecek olan 'Amadeus'da Mozart'ın eşi Constanze'yi Özlem Öçalmaz canlandıracak. Öçalmaz, rolüyle ilgili olarak "Mozart ile beraber çocuklar gibi eğlenen, saf, masum bir kadın. Mozart'a âşık bir kadın. Mozart'ı çıkarsızca seviyor. Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakarlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim" dedi.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği başrolleri Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze) tarafından paylaşılan 'Amadeus', Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını konu ediniyor.