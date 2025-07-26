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        Haberler Bilgi Yaşam Mozambik Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mozambik'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Mozambik Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mozambik'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Güneydoğu Afrika'da Hint Okyanusu kıyısında yer alan Mozambik, zengin doğal kaynakları ve hızla gelişen ekonomisiyle bölgesel öneme sahip bir ülkedir. Ülke, altyapı yatırımları ve teknolojik gelişmelerle iletişim ve finans sektörlerinde ilerleme kaydetmektedir. Dijital dünyada da kendi alan adı uzantısıyla temsil edilen Mozambik'in temel iletişim ve finansal bilgileri bu yazıda detaylıca incelenmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:02
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        Mozambik Telefon Kodu
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        Mozambik’in Uluslararası Telefon Kodu: +258

        Mozambik’in uluslararası telefon kodu +258’dir. Bu kod, dünya genelinden Mozambik’teki sabit ve mobil telefon hatlarına erişim için kullanılır. Ülkede telekomünikasyon sektörü hızla gelişmekte olup, başkent Maputo ve diğer büyük şehirlerde 3G ve 4G hizmetleri yaygınlaşmıştır. Telekom operatörleri arasında mCel, Vodacom Mozambique ve Movitel bulunmaktadır. Mobil internet erişimi artırılırken, kırsal alanlarda kapsama alanı genişletilmekte ve iletişim altyapısı güçlendirilmektedir. Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin artması ve uluslararası bağlantıların güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

        Araç Plaka Kodu: MOC

        Mozambik’in uluslararası araç plaka kodu MOC’dur. Ülkede araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah veya koyu renkli harf ve rakamlardan oluşur. Plakalar üzerinde “MOC” ibaresi yer alır ve bu, aracın Mozambik menşeli olduğunu gösterir. Mozambik’te kara yolu taşımacılığı önemli bir ulaşım biçimidir ve araç sayısı son yıllarda artmaktadır. Plaka sistemi trafik denetimi ve araç tescil işlemlerinde standartlaştırılmış olup, güvenlik önlemleri kapsamında elektronik takip sistemlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

        Resmi Para Birimi: Mozambik Metikali (MZN)

        Mozambik’in resmi para birimi Mozambik Metikalidir ve uluslararası para kodu MZN şeklindedir. 1 Metikal, 100 centavos’a bölünür. Mozambik Merkez Bankası tarafından basılan banknot ve madeni paralar çeşitli nominal değerlerde piyasaya sürülür. Metikal, ülke içindeki ticari işlemler ve ekonomik faaliyetlerde ana para birimi olarak kullanılır. Mozambik ekonomisi tarım, madencilik, enerji ve hizmet sektörlerine dayanır. Para birimi döviz kuru dalgalanmalarına karşı zaman zaman hassasiyet gösterse de, ekonomik reformlar ve finansal politikalar ile istikrar hedeflenmektedir.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .mz

        Mozambik’in resmi internet alan adı uzantısı .mz’dir. Bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD), Mozambik merkezli web siteleri, devlet kurumları, özel işletmeler ve bireyler tarafından tercih edilmektedir. Alan adı yönetimi, Mozambik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Ülke, internet altyapısını geliştirmek için çalışmalar yaparken, dijitalleşme stratejileri kapsamında e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. .mz alan adı, Mozambik’in dijital varlığının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

        Mozambik, telefon kodu +258, araç plaka kodu MOC, para birimi Mozambik Metikali (MZN) ve internet alan adı uzantısı .mz ile Afrika kıtasında hızla gelişen ülkelerden biridir. Telekomünikasyon altyapısı ve finansal sistemdeki ilerlemeler, ekonomik büyümeye destek sağlarken, dijitalleşme alanındaki yatırımlar ülkenin küresel iletişim ağlarına entegrasyonunu güçlendirmektedir. Mozambik’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda iletişim ve teknoloji altyapısına yaptığı yatırımlar, bölgesel rekabet gücünü artırmakta ve ülkenin sosyal-ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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