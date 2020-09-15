Mozambik'te askeri üniformalı grubun bir kadını vahşice katletmesi tepkilere yol açtı

AA

Vilayette, terör örgütü DEAŞ bağlantılı silahlı gruplarla mücadele eden ordu birliklerinden olduğu tahmin edilen grubun, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir kadına yaptığı işkence görüntüleri, dün sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde çırılçıplak halde yolda yürütülen silahsız ve çaresiz kadının, askeri üniformalı kişilerce önce sopayla dövülmesi, daha sonra da kurşunlanarak öldürülmesi yer aldı.

Mozambik Savunma Bakanlığı, görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, bu kişilerin ordu mensubu olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, bu tür barbarca hareketlerin kabul edilemeyeceğini belirtti ve olayı kınadı.

Mozambik İnsan Hakları Komisyonu ise görüntüler için acil soruşturma talebinde bulundu.

- 3 yıldır saldırılar sürüyor

Cabo Delgado vilayetinde sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, geçen ay ülkenin kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia'yı ele geçirmişti.

Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendirilen örgütün bölgede bağımsız devlet kurmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Zengin doğal gaz kaynaklarına ve madenlere sahip Cabo Delgado'da yaşanan saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 250 bin kişinin yerinden olduğu belirtiliyor.

Hükümet, kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.