Mozambik, stratejik limanını DEAŞ'tan geri almak için operasyon başlattı

BBC'nin haberine göre, doğal gaz rezervlerine yakın bölgede bulunması nedeniyle uzun süredir terör örgütlerinin hedefinde olan ve dün silahlı gruplarca ele geçirilen Mocimboa da Praia limanı ve çevresinde ordu güçleri ile militanlar arasında çatışmalar sürüyor.
Son aylarda ele geçirdiği kasabalarda yıkıma yol açan DEAŞ bağlantılı silahlı gruplar, şimdiye kadar on binlerce kişinin yerinden olmasına yol açtı.
Tanzanya da Mozambik sınırındaki ormanlık bölgede militanlara yönelik operasyon başlatacağını duyurdu.
Yerel medya organları, DEAŞ'la bağlantılı grupların dün limanı ele geçirdiğini duyurmuştu.
Yaklaşık 3 yıldır Cabo Delgado vilayetinde sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, haziran ayında limana yakın Mocamia kentini ele geçirmiş ancak daha sonra kaybetmişti.
Hükümet, terörist olarak isimlendirdiği ve kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.
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