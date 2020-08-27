Mozaik sanatına "3 boyutlu" dokunuş

Tarihi Eski Antakya Evleri'nin bulunduğu Affan Mahallesi'ndeki atölyede, mozaikten süs eşyaları, anahtarlık, duvar kaplama ve tablolar yapan Hüzmeli, 12 yıl önce başladığı sanata yenilik katmak adına farklı bir yöntem geliştirdi.
Mozaikleri kat kat dizerek 3 boyutlu işleyen Hüzmeli'nin yapıtlarına sanatseverler ilgi gösteriyor.
Hüzmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak başladığı işini 12 yıldır profesyonel olarak yaptığını belirterek, "En küçük anahtarlık ve süs eşyalarından duvar mozaiklerine kadar çeşitli mozaik eserler yapıyorum. Eserlerim beğeniliyor. İşimi büyük bir aşkla yapıyorum." dedi.
Normal eserlerinin çok takdir görmesi üzerine farklı bir çalışma yapmaya karar verdiğini anlatan Hüzmeli, ilk 3 boyutlu eserini oğluna hediye ettiğini söyledi.
- "Diğer mozaiklere göre zaman alıyor"
Hüzmeli, ilk eserinin güzel sonuçlar vermesi üzerine yeni tablolar yapmaya başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Birkaç denemenin ardından çok güzel eserler ortaya çıkmaya başladı. 3 boyutlu mozaikler, diğerlerine göre farklı özellikte bir çalışma. Normalde eserlere derinlik, renklerle verilir. Ben bunu mozaik taşlarla yaptım. Dokunduğunuzda bunu hissedebilirsiniz. Tabi diğer mozaiklere göre çok daha fazla zaman alıyor, ayrı bir özen istiyor. Sanatın farklı disiplinlerinden de faydalanıyorum."
Hatay mozaiğini tüm dünyaya duyurmak istediğini vurgulayan Hüzmeli, bunun için gönüllü eğitmenlik yapıp öğrenci de yetiştirdiğini anlattı.
3 boyutlu olarak Mevlana, Eyfel ve Pisa Kulesi gibi eserler meydana getirdiğini söyleyen Hüzmeli, "Özellikle 3 boyutlu çalışma bir ilktir. Burada şu an sadece ben yapıyorum bunu, Türkiye'de de başka bildiğim yok. Bunlara da ilgi güzel. Çok daha güzel çalışmalar da hazırlıyorum. Normal mozaik çalışmalarım, Türkiye'nin birçok kentine ve Ortadoğu'ya satılıyordu. 3 boyutlu eserimin birisi de Avrupa'ya hediye gitti. Bu eserlerime de şu an ilgi güzel." şeklinde konuştu.
Mozaik sanatının çok güzel ve farklı olduğunu belirten Hüzmeli, bu sanatı herkese tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
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