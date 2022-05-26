Mozaik Müzesi'nde sona doğru

Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sanat olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında ortaya çıkan mozaiklerin sergileneceği Mozaik Müzesi'nin inşasında sona yaklaşıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat binasının 2015'teki restorasyon çalışmaları sırasında, zeminin 1,5 metre altında keşfedilen Geç Roma-Erken Bizans dönemi mozaikleri koruma altına alınarak sergilenmeye başlandı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü gözetiminde yapılan kazı çalışmaları neticesinde, mozaiğin yapının dışına doğru devam ettiği belirlenerek çalışmalar sürdürüldü.
Bulunan mozaiklerin bina dışında da sergilenmesi için kazılarla eş zamanlı olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımına başlanan Mozaik Müzesi'nin inşasında sona gelindi. İlerleyen günlerde tamamlanması planlanan müzenin çelik taşıyıcı sistemleri ve taş duvar imalatları tamamlandı.
Tamamlandığında İstanbul'da sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak müze, kentte M.S. 5. yüzyıl Geç Roma-Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak.
"YAKLAŞIK 186 METREKARELİK BİR MOZAİK KEŞFETTİK"
Müzeye ilişkin görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 1984'ten 2015'e kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında bulunan mozaiklerin 2018'de ziyarete açıldığını hatırlattı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde deneme kazıları yapıldığını anımsatan Arısoy, şunları kaydetti:
"2019 haziran ayında deneme kazısında mozaiğin devamını bulduk. Buradaki mozaikleri ziyarete açmak üzere restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Burayı güneşten, yağmurdan koruyacak bir müzeyle ziyarete açacağız. İçerisiyle beraber toplamda yaklaşık 186 metrekarelik bir mozaik keşfettik. Bu sur dışında bulduğumuz en büyük mozaik dokusu. O bakımdan sadece ilçenin değil İstanbul'un tarihini de etkileyecek yeni bir bulgu diyebiliriz."
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