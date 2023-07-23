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        Haberler Futbol İngiltere Moussa Diaby 50 milyona Aston Villa'da - Futbol Haberleri

        Moussa Diaby 50 milyona Aston Villa'da

        Aston Villa, Bayer Leverkusen'in 24 yaşındaki Fransız oyuncusu Moussa Diaby'i kadrosuna kattı

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 09:31
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        Moussa Diaby 50 milyona Aston Villa'da
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        Premier Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, flaş bir hamleyle Moussa Diaby'i kadrosuna kattı.

        Bayer Leverkusen'de yıldızını parlatan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Diaby'nin yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

        Aston Villa'nın ise Bayer Leverkusen'e bu transfer için 50 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro şartlara bağlı bonuslarla ödeme yapacağı belirtildi.

        Moussa Diaby 2019 yılında transfer olduğu Bayer Leverkusen formasıyla 172 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda 49 gol, 48 asistlik katkı sağladı.

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