Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
İki takımın da üst düzey olduğunu belirtenMourinho, “Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. İki takımdan biri maalesef turu geçemeyecek ama her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Mourinho, savunma oyuncuları Samalling’in sakatlığıyla ilgili olarak ise, “Ufak bir sakatlık geçirdi. Çok çalıştı, ona güveniyorum. Küçük bir ağrı hissetti, onun üzerinde çalışıyoruz. Ibanez ile Mancini oynayabilir, onlara da güveniyoruz” diye konuştu.
"TURU ROMA'YA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"
Mourinho, Trabzonspor ile ilgili düşüncelerine yönelik ise şunları söyledi:
"Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyon bir takım görüyorum. Organize bir takım görüyorum. Organize takımda kaliteli bir hoca ile oluyor. Büyük camia olduklarını hissediyoruz. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Turu Roma’ya bırakmak istemiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz.”
"TRABZONSPOR KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİP"
Portekizli teknik adam, Peres, Gervinho ve Hamsik’in çok profesyonel oyuncular olduğunu belirterek, "Peres, Gervinho ve Hamsik üçü de çok profesyonel oyuncular. Peres’i zaten Roma’da herkes tanıyor. Ben tanımıyorum, geldiğimde gitmişti. İyi bir takım oyuncusu ve gerçek bir profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşındalar ancak yaşlarını göstermiyorlar. Çok hızlı, iyi oyuncular. Gervinho özgür ve tekniğini oyuna yansıtabilen bir oyuncu. Hamsik defansif ve ofansif anlamda oyunu iyi yönetiyor. Trabzonspor kaliteli bir takıma sahip. Açıkçası bu maç Konferans Ligi maçına benzemiyor. Daha çok Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi Play-Off'una benziyor. Her iki takımın seviyesi de bunu gösteriyor.”
"CORNELIUS OYNAYINCA NASIL BİR TAVIR SERGİLEYECEKLERİNİ BİLMİYORUZ"
Trabzonspor’da özel bir oyuncuya önlem almadıklarını da belirtenMourinho, “Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık. Cornelius oynayanınca acaba nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz. O soru işareti. Bakasetas da iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan bir oyun kurma yapısına sahip. Bekler de bu oyun kurmaya dahil oluyorlar. Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!