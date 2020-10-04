Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısıyla perdeyi açarken, Tottenham bu gole 4. dakikada Tanguy Ndombele ile cevap verdi.

Golden sonra baskısını artıran Tottenham, 7. dakikada Heung-Min Son'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Manchester United, 28. dakikada Anthony Martial'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, konuk ekip 30. dakikada Harry Kane ve 37. dakikada Heung-Min Son'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan Tottenham, 51. dakikada Serge Aurier ve 79. dakikada penaltıdan Harry Kane ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Tottenham puanını 7'ye yükseltirken, Mourinho'nun eski takımı Manchester United 3 puanda kaldı.