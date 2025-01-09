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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan yabancı VAR açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan yabancı VAR açıklaması!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa maçından önce konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:25
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        Mourinho'dan yabancı VAR açıklaması!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

        Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bazı değişiklikler yapacağız. Kupa maçlarının Bartuğ, Yusuf gibi çok sevip fırsat veremediğimiz oyuncular için bir fırsat olacağını biliyorum. Cenk Tosun da aynı şekilde. Kupaya saygı duymamız gerekiyor. Kupanın değişik bir formatı var. Bugünden başlayarak puanlar almamız gerekiyor." dedi.

        "HERKESİN GÖRDÜĞÜ ŞEYLERİ KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

        TFF'nin yabancı var kararıyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem, Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım. Yabancı hakemler bu duruma fayda sağlayacak mı bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

        "ADİL YARIŞ İSTERİM"

        Mourinho ayrıca, "Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor. Uzun vadede futbola tutkusu olan insanların da canını acıttığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki insanlar futbola aşık." diye konuştu.

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