Mourinho'dan tedavi gören çocuklara anlamlı ziyaret

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlamlı buluşmada Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Eren Dişli de hazır bulunurken Mourinho, ziyaret öncesinde hastanenin Direktör Yardımcısı Zeynep Aydınlar Eröğüt'ün yanı sıra Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Cengiz Canpolat ile bir araya geldi. Mourinho, ziyarette çocuklarla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.