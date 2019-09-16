Mourinho'dan övgü dolu Terim sözleri

Fatih Terim, yakın arkadaşı Mourinho’nun katıldığı bir söyleşide kendisine İtalyanca mesaj gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Mou’ya, “Merhaba Jose. Seni sahalarda yakın zamanda tekrar görmek istiyorum. Umarım her şey senin için iyi olur. Görüşürüz” mesajını attı.

Mourinho bunun üzerine, “Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var. Fatih benim fantastik ilişkim olan birkaç menajerden biri. Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Galatasaray - Real Madrid maçında Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Maçın sonunda Fatih ile sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir hocanın takımıyla mümkün olabilirdi” ifadelerini kullandı.

HAKSIZLIK YAPILDI



Jose Mourinho, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen eski futbolcusu Wesley Sneijder’le ilgili olarak da, “Sneijder’in 2010’da Ballon d’Or’u almaması büyük bir haksızlıktı. Hollanda ile Dünya Kupası’nda final oynadı. Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuydu. Inter ile her şeyi kazandı. Şampiyonlar Ligi’ni, İtalya Kupası’nı, İtalya şampiyonluğunu kazanmış bir futbolcu bunun üzerine Dünya Kupası’nda da final oynadı. Bir oyuncunun Ballon d’Or ödülünü alması için daha ne yapması gerekli!” yorumunu yaptı.