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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan kupa rotasyonu! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan kupa rotasyonu!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:45
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        Mourinho'dan kupa rotasyonu!
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        Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada, 3-5-2 sistemini tercih etti.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda rotasyona giden Jose Mourinho, Hatayspor'a karşı sahaya sürdüğü isimlerden İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Fred, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu Kasımpaşa maçında yedek oturttu.

        Kalede Ertuğrul Çetin'i sahaya süren Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu.

        Orta sahada Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Filip Kostic'e şans veren Portekizli çalıştırıcı, forvette ise Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun'u oynattı.

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        FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

        Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan Allan Saint-Maximin ve Samet Akaydin, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmayan diğer futbolcular oldu.

        FENERBAHÇE'DE 4 İSİM İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'de 4 futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

        Kasımpaşa karşısında 11'de oynayan kaleci Ertuğrul Çetin, savunmacı Yusuf Akçiçek, orta sahadan Bartuğ Elmaz ve forvet Cenk Tosun, bu sezon ilk kez 11'de forma giydi.

        KASIMPAŞA YİNE 19 YAŞ ALTI TAKIMIYLA ÇIKTI

        Fenerbahçe'yi konuk eden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki ilk maçında kaleci Ali Emre Yanar hariç 19 yaş altı takımıyla sahaya çıktı.

        Lacivert-beyazlı ekip daha önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmemek için başvuruda bulunmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından kupaya devam etmeye karar vermişti.

        Bir önceki turda Gençlerbirliği deplasmanında genç oyuncularla sahaya çıkan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek gruplara yükselmişti.

        Kasımpaşa'da takımın başında da 19 yaş altı takımı teknik direktörü Taner Yapağıcı sahaya çıktı.

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