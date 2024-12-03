Mourinho'dan geceye damga vuran hareket!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun 2. golden sonraki hareketi geceye damgasını vurdu.
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Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 2. golü bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun harekete gündem oldu.
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Kadıköy'de oynanan müsabakanın 78. dakikasında Rodrigo Becao'nun attığı golle 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşandı.
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O sırada Becao'nun attığı golün sevincine yedek kulübesi önünde katılan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'yi yaka paça sevincin ortasından alan Mourinho'nun hareketi geceye damga vurdu.
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Mert Müldür'ü oyuna almaya karar veren Mourinho aynı hareketle onu da yeleğini çıkarıp oyuna girmesi için yaka paça kenara getirdi.
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Cenk Tosun değişikliğinden vazgeçen Mourinho geceye damga vuran hareketiyle 80'de Tadic'in yerine Mert Müldür'ü oyuna aldı.