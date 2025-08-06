Mourinho'dan Archie Brown kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, De Kuip Stadı'daki müsabakada yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede oturttu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçen hafta bonservisi alınan Milan Skriniar da Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı.

REKLAM advertisement1

Jose Mourinho, Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown oluşturdu. Sofyan Amrabat, Fred'in önünde Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın sahaya çıkarken, forvette ise Youssef En-Nesyri yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran ve Cenk Tosun ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

REKLAM

FEYENOORD KULÜBÜ, FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ YEMEKTE AĞIRLADI

Feyenoord-Fenerbahçe müsabakası öncesinde Hollanda ekibinin Başkanı Toon van Bodegom, Fenerbahçe yönetimini dostluk yemeğinde ağırladı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, yönetim kurulu üyeleri Hulusi Belgü, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, Fenerbahçe Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler'in katıldığı yemekte karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

FENERBAHÇELİLER TRİBÜNLERİ DOLDURDU Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi. FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.