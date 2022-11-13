SİYAH-BEYAZLILAR'IN eski oyuncusu Ramon Motta, 2013'teki olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yaşadıklarını Brezilya basınına anlattı. Galatasaraylı Felipe Melo'nun yaşananlarda başrolü oynadığının altını çizen Motta, o günü şu sözlerle anlattı: "1-0 öne geçtik. Drogba sonra iki gol attı. Bu maç benim Türkiye'dek ikinci maçımdı ancak karşılaşmanın son dakikalarında Felipe Melo bana çok sert bir hareket yaptı ve kırmızı kart gördü. Ardından da bana çok ağır küfürler etti.

BANA ÇOK BÜYÜK KÜFÜRLER ETTİ

Kırmızı gördükten sonra ayağa kalktım ve beni yakaladı. Ardından 'seni sahte mümin seni o... ' diyerek küfür etti. İtiraz ettim. Bütün herkesi ittirmeye başladım. Oyuncular birbirine girdi. Kavga kontrol altına alınmıştı ama en büyük karışıklık başlamamıştı bile... Felipe Melo soyunma odasına giderken formasını çıkardı ve Beşiktaşlı taraftarlara gösterdi. Bu hareket Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı. Sonrasında olaylar içinden çıkılmaz bir hal aldı ve taraftarlar sahaya girdi. Bu Melo yüzünden oldu. Türkiye'de G.Saray taraftarı onu çok seviyor, 'idol' kabul ediyor. Gerçekten de bir idol. Ama ülkenin geri kalanı ondan nefret ediyor. Olaylar sırasında Drogba, Melo'ya 'Çok yanlış yapıyorsun' dedi. Bunu da dudak okumadan anladım soyunma odasında televizyonu açtıktan sonra."