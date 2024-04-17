Motosikletteyken saldırıya uğradılar

Bağcılar'da, motosikletteki 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre H.Ş.P, Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokakta durdurduğu motosikletteki D.Ş. ve S.Tye silahla ateş açtı.

Saldırıda D.Ş. ile S.T. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, H.Ş.Pyi yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada, kurşunların isabet ettiği park halindeki 4 otomobil ve bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.