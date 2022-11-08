Lise öğrencilerinin kahreden ölümü

AA

Samsun'da devrilen motosikletteki 2 lise öğrencisi yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde motosikletin devrildiğini ve yerde 2 kişinin yattığını gören bir kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

LİSELİLER OLAY YERİNCE CAN VERDİ Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şen ve Yıldırım'ın cesetleri, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sırasında bölgeye yakın yerde bulunanların çarpışma sesi duyduklarını söylemesi üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.

KOMYANET SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU Öte yandan, kazanın ardından bir kamyonet sürücüsü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. İHA'nın haberine göre, kırsal mahallelerden hurda toplayan Kadir B., Koşu Mahallesi tarafına giderken aracına sol arka taraftan motosikletin çarptığını, kendisinin de olay yerinden kaçtığını söyledi. Kadir B.'nin ifadesi sonrasında araçta yapılan incelemede sol arka stop lambalarının kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor