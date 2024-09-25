Motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da bahçe duvarına çarpan motosikletteki 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Can İşcan'ın kullandığı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göl Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.
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Kazada sürücü İşcan ve arkasındaki Mumin Ramazan Usanmaz (18) ağır yaralandı.
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Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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Görüntüde, kontrolden çıkan motosikletin hızlı bir şekilde duvara çarptığı görüldü.
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