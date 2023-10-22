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        Haberler Gündem Trafik "U" dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü! - Haberler

        "U" dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        İzmir'de motosiklet, "U" dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Doğan ve arkasında yolcu olarak bunan Yaşar Mert Asmalık, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:54
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        Motosikletteki 2 kişi öldü
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        İzmir'de "U" dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Olay, Tire ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yakınlarındaki Maltepe Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre, caddede "U" dönüşü yapmak isteyen E.G. yönetimindeki otomobile arkasında seyreden Ali Doğan (26) idaresindeki motosiklet çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve kaskları bulunmayan Ali Doğan ve arkasındaki yolcu Yaşar Mert Asmalık, ağır yaralandı. Ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #izmir haberleri
        #Tire
        #motosiklet
        #haberler
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