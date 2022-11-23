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Motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 9 bin 563 lira ceza

Muğla'da, motosiklette yatar halde seyreden çocuk, görüntünün paylaşılmasının ardından polis tarafından yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 563 lira ceza uygulandı

Giriş: 23.11.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Motosiklette yatar halde seyreden çocuğa ceza
Motosiklette yatar halde seyreden çocuğa ceza
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AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 9 bin 563 lira ceza kesildi.

Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha mevkiinde bir sürücünün motosikletin üzerine yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün 17 yaşındaki O.K. olduğunu tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 563 lira ceza uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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