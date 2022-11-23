Motosiklette yatar halde seyreden çocuğa ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklette yatar halde seyreden çocuğa 9 bin 563 lira ceza kesildi.

Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha mevkiinde bir sürücünün motosikletin üzerine yatar vaziyette hızla ilerlediğini gören başka araç sürücüleri o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün 17 yaşındaki O.K. olduğunu tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 563 lira ceza uygulandı.