Motosiklette kalp krizi! Dengesini kaybedip düştü
İzmir'de feci bir olay yaşandı. Kentte motosikletle seyir halinde olan Mustafa Cura, kalp krizi geçirince dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan Cura'nın hayatını kaybettiği belirlendi
İzmir'in ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede Mustafa Cura'nın dengesini kaybederek motosikletten düştüğünü görenler, sağlık ve polise ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Cura'nın, hayatını kaybettiği belirlendi.
Cura'nın cenazesi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.