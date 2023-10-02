Motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

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Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesinde seyir halindeki motosiklet faciaya davetiye çıkardı. Cadde üzerinde seyreden motosikleti süren kişinin önünde bir kız çocuğu otururken, arkasında da bir kız çocuğu oturdu.

GÖZDEN KAYBOLDU Motosikletin en arka kısmında oturan annenin ise kucağında bebek olduğu görüldü. Trafikte bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.

ARKASINDAKİ ÇOCUĞU TUTMAYA ÇALIŞTI REKLAM Bir eliyle motosikletin hakimiyetini sağlayan bir eliyle de arkasındaki çocuğu tutmaya çalışan motosiklet sürücüsünde ve arkasında oturanların kask takmaması dikkat çekti.