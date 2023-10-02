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        Haberler Gündem Motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi - Güncel Haberler

        Motosiklette 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

        Mersin'de ikisi çocuk biri bebek 5 kişinin bindiği motosikletin trafikteki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 21:21 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:26
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        Tehlikeli yolculuk
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        Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesinde seyir halindeki motosiklet faciaya davetiye çıkardı. Cadde üzerinde seyreden motosikleti süren kişinin önünde bir kız çocuğu otururken, arkasında da bir kız çocuğu oturdu.

        GÖZDEN KAYBOLDU

        Motosikletin en arka kısmında oturan annenin ise kucağında bebek olduğu görüldü. Trafikte bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.

        ARKASINDAKİ ÇOCUĞU TUTMAYA ÇALIŞTI

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        Bir eliyle motosikletin hakimiyetini sağlayan bir eliyle de arkasındaki çocuğu tutmaya çalışan motosiklet sürücüsünde ve arkasında oturanların kask takmaması dikkat çekti.

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        #haberler
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