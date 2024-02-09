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Kağıthane’de motosikletle seyreden 50 yaşındaki kişi, otomobille önünü kesen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre saldırganın kaçarken panikle araca binmekte zorlandığı olayda adam başından ağır yaralandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü motosikletiyle seyreden Caser Kara (50) sokak üzerinde gitmeye başladı. O esnada beyaz renkli bir otomobille süratli şekilde gelen saldırganlar, Kara’nın önünü kesti. Araçtan inen saldırgan Kara’nın başına bir el ateş açtı. Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan ardından araçla kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. REKLAM

BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANDI Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu. Yapılan çalışmalar sonucundan aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polisin saldırganları yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.