Motosikletliye çarptı, arkasına bile bakmadı

İstanbul E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde, motosiklet sürücüsü Özgür Aksoy'a seyir halindeyken bir otomobil çarptı. Aksoy, motosikletiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı. Dehşet anları başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
OLAY YERİNDE BIRAKIP, KAÇTI
Olay, 29 Aralık 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Yenibosna'da meydana geldi. Sağlık çalışanı Özgür Aksoy, Yenibosna'dan evine motosikletiyle dönerken bir otomobil sürücüsü sol şeritten hızla gelerek, çarptı. Otomobil sürücüsü, Aksoy'u olay yerinde bırakıp kaçtı.
'GEÇER GEÇMEZ KENDİMİ YERDE BULDUM'
Orta şeritte seyir halindeyken trafiğin oluşması sebebiyle şerit değiştirdiğini belirten Özgür Aksoy, "Sinyalimi verdikten sonra aynadan baktığımda hiçbir aracın sol şeritte olmadığını gördüm. Ben de sol şeride geçmek istedim. Geçer geçmez kendimi yerde buldum ve yerde sürüklendim. Bir araç bana vurarak kaçtı" dedi.
'KAÇARAK GİTMESİ BİR KEZ DAHA CANIMI YAKTI'
Sağlık personeli olduğunu kaydeden Aksoy, "Biz pandemi sürecinde bir canı kurtarmak için elimizden geleni yaparken bu vurdumduymaz sürücünün cinayete teşebbüs edercesine kaçarak gitmesi bir kez daha canımı yaktı" ifadelerini kullandı.
'VÜCUDUMDA VE BOYNUMDA HALA AĞRILAR VAR'
Şoförün olay yerinden kaçmasından sonra metrelerce sürüklendiğini anlatan Aksoy şöyle devam etti: "Hala kendime gelmiş değilim, sağlığımdan oldum ve psikolojim bozuldu. Hala kâbus görüyorum bununla ilgili. Çok şükür diğer sürücü arkadaşlar bana yardım etti. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. O kaçan sürücünün de bir an önce yakalanmasını istiyorum. Onun başkalarının canını yakmasından çok korkuyorum. Vücudumda ve boynumda hala ağrılar var, sürekli olay anını hatırlıyorum."
'MOTORCULARA DA SAYGI GÖSTERİLMELİ'
Araç şoförlerinin motorculara da bir an önce saygı göstererek onları fark etmesini temenni eden Aksoy, "Herkes saygılı bir şekilde yardımlaşmalı. Beş dakika daha geç gitmek başkalarının canına mal olmaktan daha iyidir" dedi.
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