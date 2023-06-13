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Araçta şarjör bulundu! Motosikletliye çarpan sürücü koşarak kayıplara karıştı

İstanbul Sultangazi'de bir motosikletliye çarpan sürücü ve yanındakiler koşarak kayıplara karıştı. Yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, çarpan araçta bir şarjör bulunduğu iddia edildi

Giriş: 13.06.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletliye çarpan sürücü koşarak kayıplara karıştı! - En son haberler
DHA

Sultangazi'de seyir halindeki motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası yanındaki arkadaşlarıyla beraber olay yerinden koşarak kaçtı.

DHA'nın haberine göre kaza ile birlikte kaçan sürücü güvenlik kamerasına yansırken, polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Kaza, pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih Acar idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak iki aracın ortasına düşen Acar, yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşı koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar, kaçan sürücüyü ve arkadaşlarını yakalamak peşlerine düştü. Yaşanan kovalama sırasında sürücü ve arkadaşları izini kaybettirdi.

Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları devam ediyor.

"POLİS, OTOMOBİLDE ŞARJÖR BULMUŞ"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Tacettin Sarıboğa, "Evde oturuyordum, bir ses geldi. Sesler üzerine kaza yerine geldim. Sürücü, yaralıyı bırakıp kaçmış. Polis geldi olay yerine. Otomobilde arama yaptı. Aramada bir şarjör bulmuş. Ambulans geldi, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası sürücü ve yanındakilerin koşarak kaçtığı, durumu fark eden vatandaşların kaçan kişileri yakalamak için peşlerinden koştukları görülüyor.

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