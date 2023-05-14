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Motosikletlinin öldüğü kazada; otomobilin sürücüsünün başkası olduğu ortaya çıktı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, motosiklet sürücüsü Emre Günay'ın yaşamını yitirdiği kazada, otomobil sürücüsünün Erdem Aslan olmadığı, yaralılardan ehliyetsiz Muammer Han'ın (51) olduğu ortaya çıktı.

Giriş: 14.05.2023 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletlinin öldüğü kazada; otomobilin sürücüsünün başkası olduğu ortaya çıktı
DHA

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi´nde meydana geldi. Emre Günay yönetimindeki 42 ERY 56 plakalı motosiklet, 06 BBM 648 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Günay ile otomobildeki Muammer Han, Sevilay Han ve Sebile Han yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emre Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ BAŞKASI ÇIKTI, EHLİYETİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Kazanın ardından polise ilk olarak sürücünün Erdem Aslan olduğu belirtildi. Durumdan şüphelenen polis, yaptığı araştırmada sürücünün Muammer Han olduğu ve ehliyetinin bulunmadığını, Erdem Aslan'ın arkadaşı olduğunu belirledi.

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