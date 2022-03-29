Motosikletlinin öldüğü kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2006 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen ve bir kişinin öldüğü trafik kazası 16 yıl sonra aydınlatıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2006 yılı ağustos ayında meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen kazanın dosyasını yeniden açtı. Dosyada delil olarak yer alan sadece Tofaş marka bir araç armasından yola çıkan polis, 2006 yılında piyasada olan tüm Tofaş araçları incelemeye aldı.
16 yıl önceki tamircileri de incelemeye alan polis ekipleri adeta iğne ile kuyu kazdı. Hem araç sahiplerini hem de tamircileri tek tek inceleyip şüpheli bulduklarının ifadesine başvuran polis, 08 Ağustos 2006 tarihinden hemen sonra kaza sonucu tamir edilen araçlara da ulaştı. Polis, söz konusu tarihte kaza yapan kişinin, T.T. olduğunu belirledi. Polisin operasyonuyla yakalanan T.T. suçunu itiraf etti.
ÖLEN SÜRÜCÜ İLE MOTOSİKLETİNİ SAKLAMIŞLAR
Marmaris-Datça kara yolundaki kazada 30 yaşlarındaki ve kimsesi olmadığı öğrenilen inşaat işçisi M.S.'nin ölümüne sebebiyet veren T.T.'nin, çarptığı motosiklet ile olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünü ağabeyi Ö.T. ile birlikte görünmeyecek şekilde yol kenarına saklayıp kaçtıkları öğrenildi.
Sürücü T.T. ile kazadan sonra delillerin saklanmasında kendisine yardımcı olan ağabeyi Ö.T. ve kazalı otoyu gizli tamir ettiği gerekçesi ile tamirci M.T. şüpheli olarak yakalandı. Yakalanan şüpheliler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldılar.
Ö.T. geçen hafta yaşadığı trafik kazasından dolayı mahkemeye çıkarılamazken, tamirci M.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 16 yıl önce motosikletli M.S.'ye çarparak ölümüne sebep olan ve yol kenarına saklayıp orada bırakan T.T .tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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