Motosikletlinin feci sonu kamerada!

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek yola düşen motosiklet sürücüsü S.G. (38), halk otobüsünün altında can verdi.

Feci kaza. dün saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 HFP 31 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (38), karşı yönden gelen halk otobüsünü görünce bir anda dengesini kaybederek düştü. Yola savrulan S.G., karşı yönden gelen S.K.'nin (59) kullandığı 07 NDK 66 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı hem halk otobüsündeki hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.