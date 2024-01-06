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        Haberler Gündem Güncel Motosikletlilerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Motosikletlilerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:19
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        Motosikletlilerin trafiğe çıkması yasaklandı
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        Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

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