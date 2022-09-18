Motosikletli yaşlı adama silahlı saldırı

DHA

Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Sadettin Köse (70), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece İslahiye ilçesi Güllühüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sadettin Köse, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Bölgeden geçenler tarafından motosikletinin yanında kanlar içinde bulunan Köse, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.