Motosikletli ölüme böyle gitti!

Bursa'da, motoruyla zikzak çizerek ilerleyen Ertan Toker (29), feci kazada yaşamını yitirdi. Genç sürücünün kaza yapmadan kısa süre önceki görüntüsü başka bir sürücünün otomobilindeki kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde, İzmir Yolu Osmangazi istikameti üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ertan Toker idaresindeki motosiklet, zikzak çizerek ilerlerken bir anda kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.09.2022 12:14:44