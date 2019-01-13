Samsun'da pizzacıda çalışan motosikletli kurye gece son siparişini teslim edip dönerken motorunun yoldaki çukura girmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konutlar Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pizzacıda motosikletli kurye olarak çalışan Tolga Açici (25) son siparişini teslim ettikten sonra motosikleti ile geri dönerken yolda oluşan çukura girdi.

İHA'nın haberine göre; motosiklet hakimiyetini kaybeden Tolga Açici, yol kenarındaki ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Tolga Açici'nin ölüm haberini alan yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı döktüler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.