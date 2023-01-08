Motosikletli Hikmet de kamyon kurbanı oldu

DHA

Mersin'de, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet F. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 Karayolu'nun Tarsus ilçesi Esenler kavşağında meydana geldi. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Hikmet F.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikleti savrulan Hikmet F., yere düşüp, başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Hikmet F.'ye, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hikmet F.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Hikmet F., yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.