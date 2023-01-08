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Bir motosikletli daha kamyon kurbanı oldu! Kaçan sürücü aranıyor

Mersin'de, motosikletiyle seyir halindeki Hikmet F., sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun çarptı. Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, başını asfalta çarparak ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Hastaneye kaldırılan Hikmet F. kurtarılamadı

Giriş: 08.01.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletli Hikmet de kamyon kurbanı oldu
DHA

Mersin'de, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet F. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 Karayolu'nun Tarsus ilçesi Esenler kavşağında meydana geldi. Motosikletiyle caddede seyir halinde olan Hikmet F.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikleti savrulan Hikmet F., yere düşüp, başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Hikmet F.'ye, ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hikmet F.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Hikmet F., yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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